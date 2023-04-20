İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan HDP'ye şarkı tepkisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler'de konuşması sırasında HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti standından yükselen müziğe tepki göstererek "Tam 45 dakikadır orada müzik çalıyorsunuz, saygısızlık, nezaketsizlik yapıyorsunuz kepazeler. Bunlar her PKK'lı terörist öldüğünde gözyaşı döktü canları acıyor, bu nedenle yapıyorlar" dedi.

DHA

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek..

Sayılı günlerin kaldığı seçimler için siyasi partiler de seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Esenler Dörtyol Meydanı'nda partililere seslendi.

"Saygısızlık, nezaketsizlik yapıyorsunuz"

Konuşması sırasında meydanda stant kuran Yeşil Sol Parti'den yükselen müziğe tepki gösteren Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Şunlara sorsan Türkiye'de özgürlük ve demokrasi yok. Kepazeler bu ülkenin İçişleri Bakanı meydanda konuşuyor siz orada istediğinizi yapıyorsunuz. Daha ne özgürlüğü istiyorsunuz.



Tam 45 dakikadır orada müzik çalıyorsunuz, saygısızlık, nezaketsizlik yapıyorsunuz. Özgürlüğün en büyüğü var. Onlar her PKK'lı terörist öldüğünde gözyaşı döktü canları acıyor, bu nedenle yapıyorlar.

"Türkiye, dünyanın en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kaldı"

Konuşmasında "Eskiden Amerika Büyükelçisi Türkiye'de bir şey dediği zaman, herkes 'Acaba ne olacak' diye endişe ederdi değil mi? Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de bırak Amerikan Büyükelçisini, benim milletim artık Amerika Başkanı'nı sallamıyor" ifadeleri kullanan Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Dünyanın en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Suriye iç savaşından sonra, Afganistan'da Amerikan işgalinden sonra, en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Bu göç dalgasına karşı, Avrupa'da büyük olaylar oldu. Fransa'da, Paris'te, Almanya'da, Avrupa'nın merkezinde büyük olaylar oldu. Türkiye'de bir tek büyük toplumsal olay meydana gelmedi.

"Karadeniz bölgesinde terörist yok, tertemiz"

Soylu, bayramın birinci gününde deprem bölgesinde olacaklarını söyledi. Soylu, "Karadeniz'de terörist vardı. Bugün Karadeniz'de terörist yok, tertemiz. Tendürek Dağı'nda terörist vardı. Bugün Tendürek Dağı'nda terörist yok. Cudi'de terörist vardı. Bugün tertemiz. Gabar'da terörist vardı bugün tertemiz. Erzurum'un kırsalında terörist vardı, bugün tertemiz" diye konuştu.

"Bunlar Amerika'nın tezgahlarıdır"

Kılıçdaroğlu'nun "LGBT'yi Türkiye'ye getireceğiz" dediğini hatırlatan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı: