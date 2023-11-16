DHA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki KİPTAŞ'ın Bakırköy'de bulunan İş Bankası Mensupları Sitesi İncirli Parselinde kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirdiği yıkım programına katıldı.

Kılıçdaroğlu "CHP'ye İmamoğlu'nu kaptırmayın" dedi mi

İmamoğlu, program sırasında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bir basın mensubunun, bir gazetede yer alan Kılıçdaroğlu ile ilgili haberde geçen "CHP'ye İmamoğlu'nu kaptırmayın, direnin, partiyi ANAP'laştırmak istiyor" söylemi iddiasına yanıt verdi.

"Bu haberlerle aramızı bozamazlar"

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Basın, gazete kupürünü, basın özetlerinde gördüm. Öncelikle benim çok referans aldığım bir gazete değil. İkincisi yani düşünün ki niye referans alınamaz; aramızdaki ilişkiyi baba-oğul ilişkisi diye tarifleyen Sayın önceki Genel Başkanımızın, beni CHP'nin en tarihi en önemli kurultayında, kurultay başkanı teklifini yaparak beni davet eden Sayın Genel Başkanımızın, böylesi bir şey söylediğini düşünebilir misiniz? Ben mümkün bile görmüyorum. O bakımdan, bu tür basın kupürleri üzerinden, gazeteler üzerinden, mesnetsiz, kaynaksız haberler vesaireler, bu haberlerle bizim aramızı bozamazlar.