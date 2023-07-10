İlker Koç'un moderatörlüğünü yaptığı Ensonhaber Gündem Özel'in konuğu Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin'di.
"AB'nin de NATO gibi, Müslüman bir ülkeye ihtiyacı var"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO üyeliği karşılığında Türkiye'nin de AB'ye üyeliği şart koşmasını değerlendiren Pekin, şunları söyledi:
Avrupa'da da çok önemli gelişmeler var. Fransa'da Müslümanlara karşı bir direnç var. Bu direncin de bir bedeli oldu, 100 milyar euroluk bir yıkıma mal oldu.
Böyle baktığımızda, Avrupa Birliği'nin de NATO gibi, Müslüman bir ülkeye ihtiyacı var.
"Türkiye'nin çok daha dikkatli adım atması lazım"
İlker Koç'un Türkiye'nin Müslüman ülke olması nedeniyle AB'ye alınmadığının sürekli hatırlatıldığına değinerek, tek gerekçenin bu olup olmadığı sorusuna Pekin şu sözlerle yanıt verdi:
Böyle yorumlamak doğrudur. ABD ve İngiltere'nin Arktik bölge dahil Rusya'ya karşı bir yığınak yaptığı görülüyor. Rusya'nın Karadeniz'den de çevrilebilmesi için de Türkiye'ye ihtiyaçları var. Türkiye'nin Karadeniz'de bir AB donanmasına evet demesi gerekiyor.
İngiltere'nin de Türkiye'yi Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde bulundurarak Rusya'yı bir şekilde çevirme planları var. Geçmişte de ılımlı İslam'la bunu yapmaya çalıştılar.
Türkiye'nin çok daha dikkatli adım atması lazım. Batı'nın belli bir yerden sonra yalnız bırakma gibi bir alışkanlığı var.