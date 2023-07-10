İsmail Hakkı Pekin: AB'nin NATO gibi Müslüman ülkeye ihtiyacı var Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Türkiye'nin NATO'da üye olan Müslüman ülke olmasının avantajıyla AB'nin de Müslüman bir ülkeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İlker Koç'un moderatörlüğünü yaptığı Ensonhaber Gündem Özel'in konuğu Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin'di.

"AB'nin de NATO gibi, Müslüman bir ülkeye ihtiyacı var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO üyeliği karşılığında Türkiye'nin de AB'ye üyeliği şart koşmasını değerlendiren Pekin, şunları söyledi:

Avrupa'da da çok önemli gelişmeler var. Fransa'da Müslümanlara karşı bir direnç var. Bu direncin de bir bedeli oldu, 100 milyar euroluk bir yıkıma mal oldu.



Böyle baktığımızda, Avrupa Birliği'nin de NATO gibi, Müslüman bir ülkeye ihtiyacı var.

"Türkiye'nin çok daha dikkatli adım atması lazım"

İlker Koç'un Türkiye'nin Müslüman ülke olması nedeniyle AB'ye alınmadığının sürekli hatırlatıldığına değinerek, tek gerekçenin bu olup olmadığı sorusuna Pekin şu sözlerle yanıt verdi: