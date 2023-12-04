İyi Parti'de GİK toplandı! Meral Akşener'in ceketi dikkat çekti Meral Akşener, CHP ile yerel seçimde iş birliği yapılıp yapılmayacağına karar verilecek GİK toplantısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararı sonrası Saraçhane'ye giderken giydiği bordo ceketini giydi.

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Muhalefette yerel seçime 4 ay kala taşlar yerine oturuyor...

Mayıstan sonra ittifak masasını 2. kez yıkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'deki değişimden sonra 'kendi adaylarımızla seçime gireceğiz' söylemini unuttu.

CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteği ile koltuğu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alan Özgür Özel, 'Meral Ablam' diyerek yeniden ittifakın ilk adımını attı.

Muhalefette iş birliği adımları

Geçtiğimiz hafta ise Özel, makamında Akşener'i ziyaret ederek, seçime kendi adaylarıyla girme kararını gözden geçirmelerini, yerelde özellikle büyükşehirlerde iş birliği yapmayı teklif etti.

Akşener, Genel İdare Kurulu'nda (GİK) toplantısında görüşme sözüyle Özel'i parti binasından yolcu ederken bugün beklenen toplantı başladı.

İyi Patti'de karar süreci başladı

Alınan bilgiye göre, GİK'ten önce Akşener başkanlığında, partinin genel merkez ek binasında yapılan Başkanlık Divanı Toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıya, başkanlık divanı üyelerinin yanı sıra İyi Parti milletvekilleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, Özel'in iş birliği teklifi görüşüldü. Kurmaylar, Akşener'e bu konudaki görüşlerini bildirdi.

Toplantının sona ermesinin ardından basın mensuplarının yanına gelen İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Gayet güzel, herkesin görüşlerini ifade ettiği bir toplantı oldu." dedi.

Akşener'in dikkat çeken kıyafet tercihi

Diğer yandan Başkanlık Divanı Toplantısı'ndan fotoğraflar servis edildi.

Basına yansıyan fotoğraflarda, Akşener'in kıyafetleri dikkat çekti.

Akşener, muhalefet için büyük önem taşıyan bu toplantısı öncesinde bordo ceket tercih etti.

Saraçhane'de giydiği ceketi giydi

Meral Akşener, mayıs seçimleri öncesinde İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakkında siyasi yasak kararı çıkmasının ardından Saraçhane'deki mitinge ilk ulaşan siyasetçi olmuş ve o gün de aynı ceketi giymişti.

Kema Kılıçdaroğlu'nun Almanya gezisinde olduğu süreçte, muhalefette büyük 'sahiplenme' tartışmasının başlamasına neden olan o gün çekilen samimi İmamoğlu-Akşener fotoğrafları, uzun süre kamuoyunda geniş yer bulmuştu.

Toplantı sonrası açıklama yapılacak

Diğer yandan Zorlu, saat 15.00'te başlayacak Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacaklarını söyledi.

Genel İdare Kurulu toplantısında 50 üye, Akşener'e, Özel'in seçim iş birliği teklifine ilişkin görüşlerini bildirecek. Toplantıda, söz konusu iş birliğine yönelik oylama yapılması da bekleniyor.