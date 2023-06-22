İyi Parti'de istifa furyası devam ediyor: Buca'da sandalyesi kalmadı İYİ Parti İzmir’de, Buca Meclis Üyesi Mehmet İnan Gülçek partisinden istifa etti. Gülçek’in istifasının ardından İYİ Parti’nin Buca Meclisi’nde sandalyesi kalmadı.

İHA

Türkiye'nin geride bıraktığı tarihi seçimlerden sonra hükümet sorunları çözmek için kolları sıvayıp göreve başlarken muhalefette kriz her geçen gün büyüyor.

CHP ve İyi Parti başta olmak üzere tüm muhalif cephede değişim rüzgarları eserken genel başkanlar bu değişim çağrısına karşı direniyor.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan isimler olsa da yeterli ivme kazanılamazken İyi Parti'de istifa krizi var.

Seçimden büyük bir hezimetle çıkan parti, kurucu ve yöneticilerini tek tek kaybederken il ve ilçelerden de istifalar gelmeye devam ediyor.

Son istifa İzmir'in Buca ilçesinden geldi.

2019 yerel seçimlerinde yapılan ittifak çerçevesinde CHP listelerinden seçilerek İzmir’de Buca Meclis Üyesi olan ve ardından İYİ Parti’ye dönen Mehmet İnan Gülçek, partisinden istifa etti.

Buca Meclisi'nde sandalyesi kalmadı

Gülçek, bağımsız olarak yoluna devam etme kararı alırken İYİ Parti’nin Buca Meclisi’nde sandalyesi kalmadı.