İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: Erdoğan'a oy verdim İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından zor günler geçiren İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

TV100'de Taksim Meydanı programına konuk olan Beker, 'İYİ Parti çatısı altında ülkeye daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğü için istifa ettiğini' ifade etti.

Partiden ihraç edilen Ümit Dikbayır'a iftira atıldığını savunan Beker, Genel Merkez talebiyle kendilerinden para istendiğini ve kendisinin bu parayı vermediğini de söyledi.

Adnan Beker ayrıca şunları söyledi:

"HDP'nin, PKK'nın desteklediği parti kazanamaz"

'HDP'nin, PKK'nın desteklediği bir ittifak kazanamaz' dedim. Ben bunu 16 Mayıs'ta söyledim. Bunu söyledikten sonra özel kalem Esma Hanım iki kere üst üstte aradı, bunu düzeltmem gerektiğini söyledi. Bunu sahada gördüğümü söyledim. 'Bunu düzeltemem' dedim. Genel Başkan'ın talebini reddeden bir milletvekiliyim. 1 hafta sonra özel kalem aradı, 'AK Parti'ye mi geçiyorsun?' dedi. 'Allah memleketi korumuş, iyi ki kazanamamışız' dedim. '150 kere Kemal Bey aday olsa kazanamaz' dedim. Vatandaşımız, esnafımız, herkes HDP'nin bu masanın ortasında olduğunu gördü.

"İkinci turda Tayyip Bey'e oy verdim"