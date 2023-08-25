İyi Parti'den istifa eden başkan yönetimi topa tuttu: Partiyi para kazanmak için kurmuşlar İyi Parti’den istifa eden Uşak eski Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, seçim döneminde Genel Başkan Meral Akşener'in bilgisi dahilinde milletvekilli adaylığı sıralarının para karşılığı satıldığını söyledi.

İHA

Mayıs seçimlerinde aldığı büyük hezimetten sonra muhalefette kriz devam ediyor.

İyi Parti'de de yaklaşan yerel seçimlerden önce parti içi kavga derinleşirken istifalar da art arda geliyor.

İyi Parti Uşak eski Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş ve yaklaşık 15 eski il ve ilçe yöneticisi, düzenledikleri basın toplantısıyla partiden istifa etti.

Toplantıda konuşan Savaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve genel merkez yöneticilerini para kazanmak için parti kurmakla ve milletvekilliği sıralarını satmakla suçladı.

"İyi Parti milletvekilliği sıralarını satmıştır"

Savaş, “İyi Parti Genel Merkezinde yer alan bir üst yönetici grubu, Genel Başkanın bilgisi dahilinde Anadolu’nun birçok ilinde İyi Parti milletvekilliği sıralarını satmıştır. Bundan hiç şüphemiz yoktur. İyi Parti’de bunu herkes bilmektedir. Zaten genel merkezde bulunan arkadaşlar da ‘Biz milletvekilliği sıralarını para karşılığı satmadık’ diye bir şey söylemiyor. Genel Başkan Meral Akşener, İyi Parti’nin kurucusu değildir.

"Milletvekilliği sırasını parayla satın almış vekiller var"

Entelektüel Türk milliyetçilerinin kurduğu bir partidir. Namuslu ve idealist Türk milliyetçileri, Meral Akşener’i genel başkan seçmiştir. Şu anda gelinen nokta içler acısıdır. Akşener’in yanında şu anda Gaziantep’te sahtekarlıktan ceza almış, PKK finansörü bir milletvekili, tefecilikten ceza almış bir tefeci ve milletvekilliği sırasını parayla satın almış vekiller var. Yazıklar olsun” diye konuştu.

"İyi Partinin ideallerini de bu çuvallara koyduğunuz para karşılığı sattınız"

Geçenlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir çuvalla basının karşısına çıktığını ve “Bana kala kala bu çuval kaldı” dediğini hatırlatan Savaş, elindeki üzerinde dolar işareti ve İyi Parti amblemi olan çuvalı göstererek, “Elimdeki çuval, o çuvaldan değildir. Bu çuval, Türkiye’de bir tek Uşak’ta üretilen para çuvalıdır ve dikişsizdir. Genel Başkana para çuvalı düşmüştür. İyi Parti’nin sembolü güneşti. Siz güneş yerine dolar işareti koydunuz. İyi Parti'nin ideallerini de bu çuvallara koyduğunuz para karşılığı sattınız. Bu saatten sonra İyi Parti, bir siyasi parti değil, bir ticaret merkezi olmuş, Genel Başkan’da bir şirketin müdürü olmuştur.

"Biz alet olduk, kandırıldık"

Bugün ibretlik bir durum yaşıyoruz. Biz alet olduk, kandırıldık. Arkamızdan binlerce insanı getirdik. Sonunda soyulmuş hıyara döndük. Bunlar para kazanmak için parti kurmuşlar ve Türk milliyetçilerini de kullanmışlardır. Uşak’ta İyi Parti’den şu anda 800 – Bin kişi arası istifalar yaşandı. Ben ve burada bulunan eski yönetici arkadaşlarımızla İyi Parti’den istifa ediyoruz” ifadelerini kullandı.