İYİ Partili Ethem Baykal: Meral Akşener seçimi kaybettik diye gülüyordu İYİ Parti'den ihracı istenen Kurucular Kurulu üyesi Ethem Baykal, seçim hezimetinin yaşandığı gece genel başkan Meral Akşener'in yenilginin tersine çok mutlu olduğunu, hatta kahkahalar attığını söyledi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. yenilgisini aldığı genel seçimler, CHP genel başkanlığı koltuğunu da kaybetmesine neden oldu.

Kılıçdaroğlu'nun partisinde yaşanan değişim yumuşak olsa da eski ortağı İYİ Parti'de fırtınalar kopuyor.

CHP'deki değişim rüzgarı, İYİ Parti'de fırtınaya dönüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yenilgi sonrası koltuğu bırakmasını isteyen ya da kendisini eleştiren partilileri ya sindiriyor ya da partiden uzaklaştırmaya uğraşıyor.

CHP'nin ardından, İYİ Parti'de de çıkan rüşvet ve ahlaksız ilişkiler ile taciz iddiaları, Akşener'i zor durumda bıraktı.

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşıydı

Genel seçim yenilgisi, her ne kadar 6'lı masa için acı olsa da, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını istemeyen Meral Akşener'i gizliden gizliye memnun etmişti.

Bunu açıktan dillendirmese de Akşener'e yakın isimlerin anlattıkları, 6'lı masanın kaybetmeye mahkum olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ethem Baykal: "Akşener seçim gecesi kahkahalar atıyordu"

Akşener'e muhalefet ettiği için İYİ Parti'den ihracı istenen Kurucular Kurulu üyesi Ethem Baykal, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. TELE 1'de Ülkü Çoban'ın sunduğu Gündem Özel'e konuk olan Ethem Baykal, Akşener'in seçim gecesi sevinç içinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

