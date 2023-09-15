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Son genel seçimde bir kez daha hüsrana uğrayan muhalefette Millet İttifakı resmen dağıldı.

Yerel seçimler öncesi resmen dağılan 6'lı masanın büyük ortaklarından İYİ Parti, artık ittifakta yer almayacaklarını çeşitli kanallardan açıkladı.



İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına katılan İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, partisinin 6'lı masadan ayrılmasıyla ilgili konuştu.

"Çoğunluğunun beklentisi doğrultusunda hareket ettik"

Ergun, ittifak bloklarının dışında üçüncü bir yol açacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

Seçmenin belli bir bölümünün arzusu doğrultusunda hareket ettik. Dolayısıyla, ittifak bloklarının dışında, milletin çoğunluğuna ve makul merkeze uygun üçüncü bir yol açıyoruz. Zaten İYİ Parti'nin geçmişi de budur. İYİ Parti, 2015'ten beri bir mücadele içindedir. Çoğunluğun bir beklentisi vardı. Bugün de halkın çoğunluğunun beklentisi doğrultusunda hareket etti.