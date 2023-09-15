İyi Partili Selçuk Türkoğlu: Bursa'da aday çıkartacağız Ensonhaber YouTube kanalında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu olan İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi için 3-4 isimle görüştüklerini söyledi.

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Ensonhaber.com YouTube kanalı yeni bir programla izleyicinin karşısında.

Taha Hüseyin Karagöz Yayında programı, hafta içi her gün 12.00'de gündemin önemli konuları, değerli konukların yorumlarıyla izleyiciyle buluşuyor.

Programın bugünkü konuğu İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu oldu.

Yerel seçimlere kendi adayları ile girme kararı alan partisinin yol haritası konusunda değerlendirmelerde bulunan Türkoğlu, sürpriz bir açıklama yaptı.

"İttifak her zaman seçim kazandırmıyor"

İzmir'de İyi Partli Ümit Özlale'nin adaylığına kesin gözüyle bakılırken Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi için de aday çıkartacaklarını duyurdu.

İttifakın dağılması konusuna değinen Türkoğlu, ittifakın her zaman seçim kazandırmadığını belirterek, "31 Mart 2019’da Bursa’da 9 ilçede girdik orada kaybettik büyükşehirde de kaybettik." dedi.

"Bursa için 3-4 isimle görüşüyoruz"

Bursa adayı için hazırlıkları aktaran Türkoğlu şöyle konuştu:

Bursa için yani yavaş yavaş isimler yazılıp çiziliyor... 3-4 isim var. Değerli isimler var.



Genel Başkanımız ilk adayımızı da Bursa’dan açıkladı biliyorsunuz. Orhaneli ilçemizin adayını elini kaldırarak ilk kez açıkladı.



Muhtemelen 1 Ekim'e kalmadan ilçeleri açıklayacağız final Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızla olacak.



Bursa'da tabii ki aday çıkartacağız. Aday adayı noktasında 3-4 kişi ile görüşme içindeyiz.

Kılıçdaroğlu'nun içindeki yara: Bursa seçimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2019 yerel seçimlerinde büyük bir çekişmeye sahne olmuştu.

Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Mustafa Bozbey yüzde 47 oy almıştı. Kıran kırana geçen seçimlerde AK Parti adayı Alinur Aktaş seçimi 49,6 oyla kazanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda Bursa seçimi için "İçimde bir yaradır" ifadesini kullanmıştı.