İYİ Partili Süleyman Şenol'dan Meral Akşener'de zehir zemberek sözler: Erdem sahibi değil İYİ Parti Konya milletvekili adayı Süleyman Şenol, partisinin açıkladığı milletvekilliği aday listesinde istediği sıra yer almadığı için partisinden istifa ettiğini ve adaylıktan çekildiğini açıkladı.

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14 Mayıs seçimleri öncesi milletvekili aday listelerinin teslimi için verilen süre dolarken siyasi partiler listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu.

Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti'nin listesi de belli oldu.

İYİ Partili adaydan zehir zemberek sözler

Konya'dan İYİ Parti milletvekili adayı olan Süleyman Şenol, partisinin açıkladığı milletvekilliği aday listesinde istediği sıra yer almadığı için partisinden istifa ettiğini ve adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Şenol, sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, "İlkeli siyasetin ülkeyi yönetebilme kabiliyetini gösteren en temel erdem olduğuna inanıyorum. Bu erdeme sahip olmayan bir genel başkanın milletimizi geçtiği bu darboğazdan kurtarmaya ehil olmadığını düşünüyorum" ifadeleriyle sert şekilde eleştirdi.

"Kurucu hedeflerden saptı"

Şenol, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: