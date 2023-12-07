İyi Partili Yüksel Arslan, istifa eden Sibel Yanıkömeroğlu'nu hedef aldı İyi Parti'den istifa edenler kervanına katılan Sibel Sibel Yanıkömeroğlu, eski milletvekili arkadaşı Yüksel Arslan tarafından 'satılmış' olmakla suçlandı. Arslan, Sibel Yanıkömeroğlu için 'İmamoğlu satın aldı' dedi.

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İyi Parti'de istifaların arkası kesilmiyor.

Mayıs hezimetinden sonra başlayan ve partiyi adeta çatırdatan yolsuzluk iddiaları ile zirve yapan istifa furyası, ittifak reddinden sonra da devam ediyor.

Hem eski hem halihazırda vekil olan isimler başta olmak üzere partinin üst, orta ve alt kademelerinden istifalar partiyi dağılma aşamasına getirdi.

CHP'ye kapıyı kapatınca bir istifa daha geldi

CHP'den gelen yerel seçimlerde iş birliği teklifinin de reddedilmesinden sonra ilk istifa geldi.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yanıkömeroğlu, istifa açıklamasında, "Kurucular Kurulu üyesi olduğum İyi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.

Genel Başkan Meral Akşener etrafında kümelenen İyi Partililerden ise istifalara tepkiler yükseliyor.

"İmamoğlu satın aldı"

İkiye bölünen partideki kavga kamuoyuna yansıyacak boyuta ve sertliğe ulaştı.

İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın, Yanıkömeroğlu'na tepkisi ise gündem oldu.

Yanıkömeroğlu'nun istifa haberine sosyal medya hesabından yorum yapan Arslan, eski partidaşını 'satılmış' olmakla suçladı.

Arslan, yorumunda "İmamoğlu satın aldı." ifadelerine yer verdi.