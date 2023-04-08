İyi Parti'nin Ordu 1. sıra adayı: İdris Naim Şahin Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden aday olup kaybettiği Ordu Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığından sonra 14 Mayıs'ta İyi Parti'den TBMM'ye dönmek için yarışacak.

ensonhaber.com

14 Mayıs öncesi partilerin milletvekilliği listeleri şekilleniyor.

9 Nisan Pazar günü saat 17.00'de Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek listelerde son oynamalar yapılıyor.

Birçok isim ise vekillik adaylığı için kulis konusu oluyor.

Parlamento ve yürütmenin eski üyelerinden İdris Naim Şahin de o isimlerden biri.

Saadet'te hayal kırıklığı

Eski İçişleri Bakanı Şahin, AK Parti'den ayrıldıktan sonra Saadet Partisi'ne geçmişti.

2019 yılında Saadet'ten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Şahin beklenen sonucu alamadı.

AK Parti'nin yüzde 56,93 ile kazandığı seçimlerde yüzde 26,14'te kalan Şahin, büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

İyi Parti'ye geçti: Ordu 1. sıra

Şahin bu kez parlamentoya dönme yolunda.

Eski Bakan, Saadet'te yaşadığı başarısızlığın ardından dümeni İyi Parti'ye kırdı.

Şahin Ordu'dan İyi Parti 1. sıra milletvekili adayı olacak.