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Karaman'da oğlu ile tartışan imam nikahlı eşini öldürdü

Karaman'da oğlu ile tartışan imam nikahlı eşini öldürdü İlk eşinden olan oğlu Kemal K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışan dini nikahlı eşi Sedat Kurt’u kalbinden bıçaklayan Kamuran K. ve oğlu gözaltına alındı.