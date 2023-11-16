Kayseri'de bebeğini çöpe atan anne hakkında istenen ceza belli oldu Doğurduğu bebeğini havluya sarıp sokaktaki çöp konteynerine bırakan anne hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası isteniyor. Anne, bebeğini öldürme niyetinin olmadığını söyledi.

DHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Selçuklu Mahallesi'nde 4 Temmuz'da saat 07.30 sıralarında konteynere çöp atmaya gidenler, havluya sarılmış bebek ile karşılaştı. Bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, yeni doğduğu tespit edilen bebeğin annesini bulmak için çalışma başlattı.

Kamera görüntüleri incelendi

550 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler, Fatma Taş'ın 15 gün önce bir markete hamile olarak girdiğini, bebeğin konteynerde bulunmasından 1 gün sonra yine aynı markete gittiği ancak karnında şişlik olmadığı ve yanında bebek bulunmadığını tespit etti.

Anne hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Bunun üzerine Taş, şüpheli olarak operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Taş, tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Fatma Taş hakkında, 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

"Bir umut nefes almasını bekledim"

Taş, iddianamede yer alan ifadesinde şu cümleleri kullandı;

Kesinlikle bebeğimin sağ doğduğunu düşünmüyorum. Sabah 09.00'dan, akşam 20.00'ye kadar bir umut, bebeğimin nefes almasını bekledim. Hatta emzirebilmek için sütümün gelmesi amacıyla duş aldım. Bebeğime zarar verme gibi bir niyetim yoktu. Bebeği istemeseydim, hamilelik süreci başında aldırabilirdim. Aklımdan dahi geçmedi. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)