Kemal Kılıçdaroğlu: Bu kurultayda devrim gerçekleştireceğiz

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CHP değişim krizi gölgesinde kurultaya gidiyor.

Bu kapsamda olaylı il ve ilçe kongreleri, parti içinde kavgalar ve partililerin çekişmeleri her geçen gün artarak devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve ona rakip olan Özgür Özel, sık sık medya önüne çıkıp konuya ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kapsamda Cumhuriyet gazetesini ziyaret etti.

Kurultayda devrim yapacağız

Gündeme ilişki önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, kurultay ile bir devrim gerçekleştireceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

Doğal olarak biraz içe döndük çünkü kurultayımız var. Bu kurultayda devrim gerçekleştireceğiz. Cinsiyet kotası yüzde 50. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki tüm büyük dönüşümlerin altında CHP’nin imzası vardır. Olağanüstü güzel değişiklikler olacak. Bir partide demokrasi nasıl işler herkese göstereceğiz. Olağanüstü bir yenilenme sürecinin içine gireceğiz

"Seçimden sonra kaos içinde sonucu analiz edemedik"

CHP'nin ağır mağlubiyetle çıktığı mayıs seçimlerinden sonra yaşananlara da dikkat çeken Kılıçdaroğlu, sonucu analiz etmek istediklerini fakat içine girilen kaos nedeniyle bunu yapamadıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Yanlışlarımız söylenebilir. Bir mücadele verdik. Ancak biz bu mücadeleyi demokrasinin sağlıklı işlediği bir ülkede vermedik. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar köklü bir mücadele verildi.



Burada doğru olan altı partinin bir araya gelip mücadele etmesiydi. Yüzde 48 oy aldık. Gönül isterdi ki yüzde 50, yüzde 60 alalım. Analiz etmek istedik ancak öyle bir kaosun içine girdik ki fırsat verilmedi.



Normalde tartışılması gereken konular hiç tartışılmadı. Medya da biz de bu meşrutiyeti onlara tanıdık. Bu şartlarda bu kadarını yapabildik.”