Kemal Kılıçdaroğlu dayısının cenaze törenine katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün hayatını kaybeden dayısı Hüseyin Gündüz’ün Pir Sultan Abdal Cemevi’ndeki cenaze törenine katıldı.

İHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dayısı Hüseyin Gündüz, dün yaşamını yitirdi.

Kılıçdaroğlu, 78 yaşında hayatını kaybeden dayısı Hüseyin Gündüz’ün Pir Sultan Abdal Cemevi’ndeki cenaze törenine katıldı.

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldı

Cenaze töreninde Kılıçdaroğlu’na eşi Selvi Kılıçdaroğlu eşlik etti.

Kılıçdaroğlu çifti, Gündüz ailesine başsağlığı diledi.

Çelenk gönderildi

Cenaze törenine birçok belediye başkanı ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de çelenk gönderdi.

Hüseyin Gündüz’ün cenazesi Elvankent Mezarlığında defnedilecek.