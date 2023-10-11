Kılıçdaroğlu, CHP genel merkezinde milletvekilleriyle görüştü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin milletvekilleriyle bir araya geldi.

AA & Ensonhaber

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde yapılan, parti genel merkezindeki toplantıya Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da katıldı.

Hancıoğlu'nu genel başkan yardımcısı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Ekim 2023 tarihinde Neslihan Hancıoğlu'nu partisinin yeni genel başkan yardımcısı olarak atadı.



Neslihan Hancıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun atamasıyla CHP'nin ilk kadın genel başkan yardımcısı oldu.

Neslihan Hancıoğlu kimdir

Hancıoğlu, 1975 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. İş hayatına başladıktan sonra siyasete atıldı.

2018 Türkiye genel seçimleri'nde Samsun milletvekili seçildi.

5 Haziran 2023 tarihinde CHP tarafından yapılan açıklamaya göre Genel Sekreter olarak atandı.

Hancıoğlu, evli ve iki çocuk annesi.

Hancıoğlu'nun ataması, CHP'nin 2023 seçimlerine yönelik kadrolaşma çalışmalarının bir parçası olarak da değerlendiriliyor. CHP, 2023 seçimlerinde kadın siyasetçilere daha fazla yer vermeyi hedefliyor.