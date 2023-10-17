Kılıçdaroğlu, değişimcilere karşı Muharrem İnce'yi kullanacak Muharrem İnce'nin CHP'de bazı delegeler üzerinde etkisi olduğu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu kullanmak için İnce'yi partiye geri alacağı iddia edildi.

ensonhaber.com Genel seçim hezimetinin ardından CHP'de "değişim rüzgarları" daha kuvvetli esiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcılarından Özgür Özel'in genel başkanlığa aday olduğunu açıklaması, partideki bölünmeyi hızlandırdı. İl ve ilçelerde delegelerin desteğini yitirmeye başlayan Kılıçdaroğlu'nun farklı arayışlarda olduğu iddia edildi. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi partiye geri alacak Değişimcilere karşı partide üstünlüğü sağlamakta zorlanan Kılıçdaroğlu'nun, partinin eski Cumhurbaşkanı adayı, Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce'yi yeniden CHP'ye çağıracağı iddia edildi.

Muharrem İnce'nin parti içindeki delegeler üzerinde etkisinin olduğu, bu yüzden de Kılıçdaroğlu'nun böyle bir taktik izleyebileceği öngörülüyor.

