Kılıçdaroğlu kitap fuarını gezdi CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Kitap Fuarı'nda SSK'da birlikte çalıştığı eski AK Parti Ankara Milletvekili Zekai Özcan'ın "Siyaset Dedikleri: Hatıralarım" kitabının imza gününe katıldı.

ANKA

Önce 13. seçim yenilgisini, ardından da 13 yıl genel başkanlığını yaptığı CHP'nin liderliğinin kaybını yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak bir kitap fuarında görüldü.

SSK'dan iş arkadaşı, eski AK Partili Özcan'ın kitabını imzalattı

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Kitap Fuarı'nda yıllarca birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu'nda (SSK) çalıştığı arkadaşı, 2010'da çözüm sürecini eleştirerek AK Parti'den istifa eden Ankara eski Milletvekili Zekai Özcan'ın yeni çıkan "Siyaset Dedikleri: Hatıralarım" kitabının imza gününe katılarak kitabını imzalattı.

Kitabında AK Parti politikalarını eleştiriyor

Kitapta; SSK'nın kuruluşundan beri yapılan uygulamalar, kurumun batışa nasıl götürüldüğü, görev yapan bakanların uygulamaları, emeklilik sistemi, milletvekili maaşı artışına karşı çıktığı için AK Parti'de yalnızlaştırılması, sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında nasıl birleştirildiği hatıralar ışığında anlatılıyor.

Fuarda Kılıçdaroğlu'na, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu eşlik etti.