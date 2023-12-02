Kılıçdaroğlu kitap fuarını gezdi

Önce 13. seçim yenilgisini, ardından da 13 yıl genel başkanlığını yaptığı CHP'nin liderliğinin kaybını yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak bir kitap fuarında görüldü.
SSK'dan iş arkadaşı, eski AK Partili Özcan'ın kitabını imzalattı
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Kitap Fuarı'nda yıllarca birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu'nda (SSK) çalıştığı arkadaşı, 2010'da çözüm sürecini eleştirerek AK Parti'den istifa eden Ankara eski Milletvekili Zekai Özcan'ın yeni çıkan "Siyaset Dedikleri: Hatıralarım" kitabının imza gününe katılarak kitabını imzalattı.
Kitabında AK Parti politikalarını eleştiriyor
Kitapta; SSK'nın kuruluşundan beri yapılan uygulamalar, kurumun batışa nasıl götürüldüğü, görev yapan bakanların uygulamaları, emeklilik sistemi, milletvekili maaşı artışına karşı çıktığı için AK Parti'de yalnızlaştırılması, sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında nasıl birleştirildiği hatıralar ışığında anlatılıyor.
Fuarda Kılıçdaroğlu'na, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu eşlik etti.
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