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    Kılıçdaroğlu'ndan Genç İmam Hatipliler başkanına Atatürk kitabı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya'ya Atatürk'ün Meclis konuşmalarını içeren bir kitabı hediye etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2020 - 23:10
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    Kılıçdaroğlu'ndan Genç İmam Hatipliler başkanına Atatürk kitabı

    Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.

    Akkaya, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’na "Hediye kitabım bugün elime ulaştı. Teşekkürler" sözleriyle teşekkür etti.

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