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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasi, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kararları ve mevzuat şartlarına uymadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Alınan kararla İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı geçersiz olacak.

Karara CHP cephesinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU: "ADALETİ BİR KEZ DAHA YOK ETTİNİZ"

Bir tepki de kurultay zamanı İmamoğlu'nun muhalefet ettiği CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı hukuk dışı bularak şu ifadelere yer verdi:

Adaleti bir kez daha yok ettiniz…



Kazanılmış hak olan diploma, siyasi baskılarla yok sayılmıştır. Kabul edilemez!

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