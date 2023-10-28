Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sadece İmamoğlu imza vermedi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay adaylığı için CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanın sadece Ekrem İmamoğlu imza vermedi.

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Genel seçim hezimeti sonrasında CHP'de değişim rüzgarı devam ediyor. Bir yandan değişim isteyenler, Kılıçdaroğlu'nun gitmesi için kurultaya doğru daha sıkı örgütlenirken, Kılıçdaroğlu da koltuğunu sağlamlaştırmak için yeni hamleler atıyor.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısında, daha önce parti ile ilişiği kesilenlerin dönüşü masaya yatırıldı.

CHP'de "parti içi genel af" konuşuldu

CHP'nin bir anlamda genel af çıkaracağı söylenirken, partinin 100. Yılı münasebetiyle kadına karşı ve yüz kızartıcı suçlar hariç olmak üzere bağışlanma isteklerinin kabul edilmesi konusunda prensip kararı alınması görüşüldü. Bu aftan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da başvurursa yararlanabileceği öngörülüyor.

İmamoğlu hariç tüm belediye başkanları Kılıçdaroğlu'na imza verdi

Genel Merkez kaynaklarına göre; Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için 900’e yakın delegenin imza vereceğini hesaplıyor. Parti yetkilisi, İmamoğlu dışındaki kurultay delegesi olan büyükşehir belediye başkanlarının hepsinin Kılıçdaroğlu için imza attığını belirtti.

İstanbul'dan Kılıçdaroğlu'na imza yok

Ankara’da 72, İzmir’de 56 kurultay delegesinden 55’inin Kılıçdaroğlu’na imza verdiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre şu ana kadar Kılıçdaroğlu’na İstanbul’dan bir imza gelmedi.

94 milletvekilinin Kılıçdaroğlu için imza attığı Engin Altay’ın ise hiçbir adaya şu ana kadar imza vermediği belirtildi.