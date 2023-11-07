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Konya'da eşini boğup uçurumdan attı: Cesedi 9 gündür bulunamadı

Konya'da eşini boğup uçurumdan attı: Cesedi 9 gündür bulunamadı Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç’ı boğarak öldürdüğü ortaya çıkan eşi Tayfur Kılıç tutuklandı. Ekiplerin 9 gündür yaptığı aramada Bedriye Kılıç’ın cesedine henüz ulaşılamadı.