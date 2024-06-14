Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı Ankara dışında karşılayacak ve ailesiyle geçirecek.

AA

İslam alemi Kurban Bayramı ile kucaklaşacak.

Tüm hazırlıklar devam ederken Türkiye 9 gün tatil yapacak...

Bu uzun tatili fırsat bilenler şehir dışı planlarını yaptı, ülke genelinde büyük bir tatil hareketliliği bekleniyor.

Bu süreçte siyasilerin bayram programı da merak konusuydu.

Türkiye, Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

Cumhurbaşkanı, Ankara dışında olacak

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı Ankara dışında karşılayacak ve ailesiyle geçirecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise bayramı Ankara'da karşılayacak.

Özel, bayramı Manisa'da geçirecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramda ailesiyle memleketi Manisa'da olacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşılayacak. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramda Ankara'da bulunacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, bayram boyunca il dışında olarak belediye ziyaretleri yapacak.

Destici Eskişehir, Uysal Afyonkarahisar, Erbakan İstanbul'da

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramı Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Gecek Mahallesi'nde, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da karşılayacak.

Bayramda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da bulunacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kurban Bayramı'nda İzmir'de olacak. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise bayramı, memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki evinde geçirecek.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bayramda Ankara'da olması beklenirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bayramda Muğla'nın Datça ilçesinde olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)