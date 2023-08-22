Lütfü Türkkan: CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olmamızı istedi İyi Partili Lütfü Türkkan, aday belirleme sürecinde CHP'li milletvekillerinin kendilerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne geçmelerini istediklerini söylerken, bu istekle ziyarete gelen vekillerin adını vermedi. Şaban Sevinç ise Türkkan'ın bu iddiasını doğruladı.

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ensonhaber.com

Seçim mağlubiyeti sonrasında beklendiği gibi muhalefet blogunda başlayan kriz büyüyerek devam ediyor.

Hemen her gün yeni bir skandal patlak veriyor.

Son bomba tv100 ekranlarında, şehit yakınına ettiği ağza alınmayacak küfürlerle bir dönem gündeme gelen İyi Partili Lütfü Türkkan'dan geldi.

Seçimden önce aday belirleme süreci hakkında açıklamalar yapan Türkkan, İyi Parti'nin masadan kalkma süreci ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dayattığı günleri hatırlattı.

"Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olun dediler"

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında konuşan Türkkan, o dönemde bazı CHP'lilerin kendilerine gelerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemelerini istediklerini söyledi.

Türkkan, "CHP milletvekilleri bana gelip ‘ne olur Meral hanım’a güveniyoruz Kemal Bey'in adaylığının önüne geçin’ dedi. " diye konuştu.

CHP'li gazeteci Türkkan'ı doğruladı

Türkkan'ın bu sözlerine CHP'li Barış Yarkadaş tepki gösterirken, o vekillerin derhal CHP'den istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Türkkan, vekillerin isimlerini soran Yarkadaş'a ise olumsuz cevap verdi.

Programın bir diğer konuğu olan ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen Şaban Sevinç, Türkkan'ı doğrulayarak CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan vekilleri kendisinin de bildiğini söyledi.