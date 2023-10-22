Malatya'da İyi Parti il ve ilçe teşkilatlarında toplu istifa! 300 kişi görevini bıraktı

İHA
Seçim mağlubiyetinden sonra muhalefet partilerinde başlayan istifa dalgası sürüyor..
Bir yandan yerel seçimlere hazırlanan partilerde toplu istifalar yaşanıyor.
Son olarak Malatya’da 300 kişi İyi Parti’den istifa etti.
Genel merkeze tepkililer
Konuya dair Sümer Park’ta basın açıklaması yapan İyi Parti kurucu üyelerinden Hacı Kalkan, tepkilerinin genel merkeze olduğunu söyledi.
Diğer bir partili Turan Çatal ise istifaların bir öyküsünün bulunduğunu kaydederek, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yapılan hataların tüm uyarılarına rağmen devam ettirilmesinin, istifalarında etkili olduğunu belirtti.
Çatal, herhangi bir siyasi partiye katılma noktasında ise şimdilik bir çalışmalarının bulunmadığını söyledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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