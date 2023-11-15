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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda devam eden görüşmelerde hararetli anlar yaşandı.

Meclis'te nabızları yükselten konu, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kullandığı "Eşcinsel" ifadesi oldu.

Saadet Partili Hasan Bitmez, Türkiye ve İsrail arasındaki görüşmeleri hatırlatarak "Bu görüşmede İsrail'in eşcinsel Meclis başkanının yüzüne 'İsrail Filistin'de işgalci durumdadır' denilebilmiş midir?" ifadelerini kullandı.

Bitmez, konuşmasının devamında Mehmet Akif Ersoy'un 'Enseden aslan kesilmek, cepheden yaltak kedi, Müslümanlık bizden evvel böyle zillet görmedi' dizelerine yer verince Meclis Başkanvekili ve HDP İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder müdahale etti.

"Kimse size 'Erkek Hasan' diyor mu"

Önder, şu ifadelerle tepkisini gösterdi:

Sözünüzü kesmek zorundayım. İçtüzük 66'ya göre sizi kaba dil kullanmamaya davet ediyorum. Israra ederseniz konuşmanıza izin vermeyeceğim" diyen Önder, "Öncelikle, 'eşcinsel meclis başkanı' diyorsunuz. Kimse size 'Erkek Hasan' diyor mu? 'Kadın Fatma-Ayşe' diyor mu?



Bu söz o kadar kötü bir yere gidiyor ki, nefret cinayetleri, cinsel yöneliminin bir suçmuş gibi, esas suçları yetmiyor mu onun ne kadar vahim olduğunu anlatmaya? Bunlar toplumda nefret cinayetlerine parça parça bir araya getiren motivasyonları oluşturuyor. 'Yaltak' diyorsunuz, bunu kabul etmemiz mümkün değil.