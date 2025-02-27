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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’deki TBMM Grubu Toplantısı’nda yaptığı, Abdullah Öcalan’a yönelik "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" şeklindeki açıklaması, önemli bir süreci başlattı. Bu çıkış, DEM Parti’nin İmralı ziyaretleriyle devam etti ve süreç, siyasi çevrelerde geniş yankı buldu.

İktidar temsilcilerince Öcalan’dan silahları koşulsuz olarak bırakma çağrısı yapılmasının beklendiği, DEM Parti kanadından ise sürece olumlu yaklaşım sergilendiği ifade edildi. Bu dönemde Öcalan’ın yakında yeni bir çağrı yapacağı, hatta videolu bir mesaj göndereceği yönünde spekülasyonlar arttı.

ÖCALAN BEKLENEN ÇAĞRIYI YAPTI: "TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKMALI"

MHP Lideri Bahçeli’nin PKK'nın terör eylemlerini sonlandırarak örgütün feshedilmesi gerektiği çağrısına yanıt veren Abdullah Öcalan, PKK’nın silah bırakması ve örgütün kendisini feshetmesi gerektiğini açıkladı. Öcalan, açıklamasında, “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı ve Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyduğu irade, diğer siyasi partilerin olumlu yaklaşımlarıyla bu ortam oluştu. Silah bırakma çağrısının tarihî sorumluluğunu üstleniyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, “Devlet ve toplumla bütünleşmek için kongrenizi toplayın ve karar alın” şeklinde bir mesaj da iletti.

Öcalan’ın açıklamasına ek olarak gönderdiği bir notta ise, “Bu perspektifi ortaya koyarken, pratikte silahların bırakılması ve PKK’nin kendini feshetmesi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir” ifadelerine yer verildi.

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MEHMET AKİF ERSOY: "BAHÇELİ'YE NOBEL ÖDÜLÜ VERİLMELİ"

Habertürk ana haber sunucusu ve gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Devlet Bahçeli’nin PKK’nın silah bırakması çağrısına ilişkin önemli bir değerlendirmede bulundu. Ersoy, Bahçeli'nin bu tarihi adımını Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bazı dönemlerde şehit haberleriyle sarsıldık, ancak son zamanlarda bu tür haberler azaldı. Terör, dış güçler tarafından yönlendirilen bir hale geldi ve bu durum, birçok Kürt halkının hayatını olumsuz etkiledi. İşte böyle bir dönemde yapılan bu çağrı, sadece Türkiye’de değil, Suriye ve Irak’ta da geniş yankılar uyandıracak." dedi.

Ersoy, bu tarihi adımın sonunda "Böylesine büyük bir hikâyenin sonlanmasına yol açacak adımı atan Devlet Bahçeli’ye Nobel Barış Ödülü verilmelidir. Neden? Çünkü büyük bir risk alarak ve büyük cümlelerle bu çağrıyı yaptı. Bu tarihi adımı atan Bahçeli, bu ödüle aday gösterilmelidir" şeklinde konuştu.