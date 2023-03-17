Mehmet Ali Kulat: Muharrem İnce'nin oy oranları artışa geçti MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, gençler arasında Muharrem İnce'nin polüler olduğunu ve yakın zamanda ciddi oy artışı yaşayacağını söyledi.

Türkiye seçime odaklandı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için adaylar belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefet şimdilik 3 aday çıkardı.

Millet İttifakı'nın adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de adaylığını açıkladı.

Muhalefette oyların bölünmesi olarak görülen bu gelişme Ankara kulislerinin en önemli konusu.

Bu kapsamda tv100'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Sağlı Sollu programına katılan MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Muharrem İnce'nin oy oranlarını açıkladı.

Cem Uzan etkisi yapabilir

Gençler arasında İnce'nin isminin sık duyulduğunu belirten Kulat şöyle konuştu:

"Muharrem İnce faktörü 2002'deki Cem Uzan etkisi yapabilir. Neydi o etki yüzde 7 oy oalan o günkü sistemde MHP ve DYP'yi baraj altı bırakmıştı. Bugün öyle bir sistem yok.

Eğer 7 puan gibi, 5 puanın üzerinde bir oy alırsa, seçimi ikinci tura bırakması özellikle Millet İttifakı'nın seçim kaybetmesi konusunda bir psikolojik etki yaratabilir.

"Muharrem İnce'nin or oranlarını yukarda görmemiz muhtemel"

Ben bu seçimin büyük oranda birinci turda biteceğini düşünüyorum. Rakamlar değil sosyolojik okumalar üzerinden söylüyorum. Diğer seçim örneklemlerinden çok farklı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında birbiriyle sert mücadeleye girmesi seçimden sonra barışmasına 15 günlük süreç yetmez. Kılıçdaroğlu, Hem Muharrem İnce ile Hem Sinan Oğan ile...

Sahada gençler arasında Muharrem İnce'yi de ciddi anlamda duyduğumu söyleyeyim. Muharrem İnce bizim çalışmamızın tam ortasında adaylığını açıklamıştı. Önümüzdeki günlerde Sayın İnce'nin oylarını biraz daha yukarda görmemiz muhtemel görünüyor.