Mehmet Sevigen: Erdoğan çalışıyor, CHP birbirini yiyor Ensonhabere konuşan CHP'li Mehmet Sevigen, Kemal Kılıdçaroğlu'nu partiye soktuğu güne pişman olduğunu belirterek, "Allah korumuş, millet bunları seçmemiş" dedi.

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İlker Koç'un moderatörlüğünde Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına konuk olan 23. Dönem CHP İzmir Milletvekili Mehmet Sevigen, seçim sonrası muhalefette ve özellikle partisinde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

"Erdoğan çalışıyor, CHP birbirini yiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkeleriyle ilişkileri geliştirmesini öven Sevigen, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca lira para getirmek için Arap ülkelerine gidiyor. Kendisine yalancı ve hain dedikleri halde, daha önce bu adama katil dedin. Şimdi bu adam gidiyorsun diye. Bütün her şeyi göze alarak Türkiye'ye döviz getirmeye çalışıyor.



Bizimkiler de birbirimizi yiyoruz. Bizimkiler diyemiyorum. CHP'li olmayanlar, CHP üzerinde iktidar kurmaya çalışıyor.

İlker Koç'un "CHP yerel seçimlerde bu anlayışla büyük şehirleri kaybeder mi?" sorusuna Sevigen'in yanıtı şu oldu:

"Kemal Bey'i partiye soktuğum için pişmanım, insanların umudunu elinden aldı"

Kemal bey giderse kesin kayıp tabii. Yani CHP'den ayrılanları, eskileri ve yenileri toparlayamazsak, yeni bir ümit ve programla, Atatürkçülük çizgisine dönmezsek kaybederiz.



Kemal beyin hırsı öyle büyük ki, aklın önüne geçmiş. Siyaset adamı, lider böyle olur mu? Kemal beyi konuşmaya bile değmez aslında. Onu partiye aldığım için çok pişmanım, toplumdan özür diliyorum. Deniz Baykal'ın talimatıyla onu ben getirdim, kaydettirdim.Ama adam Ali kıran baş kesen, hırsı aklının önüne geçmiş. Fitne fesatla o koltuğa oturdu. Şimdi kendini mağdur hissettiğini söylüyor. Kendine karşı yapılmış bir olay varmış gibi. Ya kardeşim, 13 yıldır buradasın ya. İnsanların umudunu elinden aldın.

"Allah korumuş, millet bunları seçmemiş"