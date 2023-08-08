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İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem özel YouTube yayınına konuk olan 23. Dönem CHP İzmir Milletvekili Mehmet Sevigen, partisinin içindeki liderlik mücadelesine değindi.

CHP'yi konuşmanın artık kimseye fayda sağlamayacağına vurgu yapan Sevigen, şunları söyledi:

Bu CHP'yi konuşmaktan vazgeçin, inanın şimdiki yöneticilerle CHP'den hiçbir şey olmaz. Zamlar, hastalıklar, ekonomik krizler, geçim sıkıntısı.. Birkaç ay bu işleri konuşabilsek hükümet kendine gelir.



CHP'yi, Kemal Bey'i, Ekrem Bey'i konuşsak ne olur? Lider olmadıktan sonra, halkın derdine çare bulmadıktan sonra genel başkan olsanız ne olur? 13 yıl olmuş, sanki yeni gelmiş gibi bazı arkadaşlar halen destek veriyor. 13 yıldır genel başkan, 30 yıldır milletvekili. Ne faydası olmuş?



Ekrem Bey'e bakın. CHP'li değil, dışarıdan geldi, CHP'nin dokusuna uymaz, biz farklı, o farklı düşünüyor. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bir açıklama 25 liralık bir gazetede yayınlandı. Tamamen burjuvanın beyaz yakalıların okuduğu bir gazete. Adamın tercihi bile fakirden, sosyal demokrattan yana değil.



Kılıçdaroğlu'nun attığı artadaşları, Ekrem Bey yeni insanlar gibi yanına aldı. Tayyip Bey'in attığı Ali babacan ve Davutoğlu'nu Kemal Bey nasıl yanına aldıysa, aynısını İmamoğlu yaptı.