Mehmet Tevfik Göksu: İmamoğlu deprem için 63,5 milyon TL, kendi reklamı için 908 milyon TL harcadı Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin deprem önlemleri için 63.5 milyon TL harcarken, Ekrem İmamoğlu'nun reklamı için ise 908 milyon TL harcandığını belirtti.

ensonhaber.com Türkiye kritik bir seçim sürecini geride bırakırken, yaklaşan yerel seçimler öncesi belediye başkanlarının ne yaptığı da şimdiden tartışılıyor.

Haber Global'de Buket Aydın'ın sunduğu Yüz Yüze programına konuk olan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstanbul'a hizmetten çok zamanını tatil ve şehir dışı gezilere ayıran, cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde İstanbul'u adeta unutup adaylık yarışına soyunan Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'u yaklaşan depreme ne kadar hazırladığı da gözler önüne serildi.

Depreme 63.5 milyon, kendi reklamına 908 milyon Geçen yıl belediyenin İstanbullulardan topladığı vergilerin, deprem hazırlığından çok Ekrem İmamoğlu'nun reklamlarına harcandığını belirten Göksu, şunları söyledi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, 2022'de İstanbul'un güçlenmesi için harcadığı para 63.5 milyon TL. Ekrem İmamoğlu'nun kendi reklamına harcadığı para ise 908 milyon TL. Bilboradlar televizyon reklamları vs. Bunlar resmi rakamlar.