Meral Akşener, Eskişehir programına yüksek hızlı trenle gitti İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, belediye başkanı adayını açıklamak üzere Eskişehir'e gitti. Her fırsatta hükümetin projelerini eleştiren Akşener'in, AK Parti'nin imza projelerinden biri olan yüksek hızlı treni kullanması dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Yerel seçimler yaklaşıyor.

Muhalefette, genel seçimlerden sonra yaşanan bölünmenin gölgesinde hazırlıklar sürüyor.

Bu kapsamda hemen hemen tüm partiler seçimlere kendi başlarına gitme kararı aldı.

Akşener, Eskişehir adayını açıklamaya gidiyor

İl ziyaretlerine devam eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu kapsamda gittiği illerde adaylarını açıklamaya başladı.

Daha önce İzmir'de partinin önemli isimlerinden Ümit Özlale'yi aday gösteren İyi Parti'de bugün de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin İyi Parti adayı belli oluyor.

Yüksek hızlı treni tercih etti

Meral Akşener, bu kapsamda Eskişehir'e doğru yola çıktı. Akşener, yolculuk için tercihini yüksek hızlı trenden (YHT) yana kullandı.

Her fırsatta hükümeti eleştiren ve projelere kulp takan muhaliflerin mutlaka eleştirdiği projeleri kullandığı görüntülere bir yenisi daha eklenmiş oldu.

1 saat 23 dakikada Eskişehir'e varacak

Akşener, eşi ve kurmayları ile birlikte bindiği trenle Eskişehir'e doğru yola çıktı.

Akşener ve ekibi, araçla 2 saat 40 dakika sürecek yolculuk yerine yaklaşık 225 TL'lik ücreti ile 1 saat 23 dakikada Ankara'dan Eskişehir'e varmış olacak.

Akşener'in trene bindiği anlar ve yolcularla diyaloğu kameralara yansıdı. O görüntüler sosyal medyada yayınlandı.