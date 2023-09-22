Meral Akşener: İstanbul ve Ankara için blöf mlöf yapmıyoruz Meral Akşener, İstanbul ve Ankara adayları için görüşmelerini sürdürdüklerini belirterek, kamuoyunda konuşulduğu üzere asla blöf yapmadıklarını söyledi.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere doğru muhalefette kriz büyüyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçime kendi adayları ile gireceklerini açıklamasının ardınan gözler söz konusu adaylara çevrildi.

İzmir adayını açıklayan İyi Parti'nin, İstanbul ve Ankara için blöf yaptığı yorumları gündeme geldi.

FOX TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına katılan Akşener'e, bu konu açık ve net şekilde soruldu.

"Blöf mlöf yapmıyoruz"

6'lı masaya cumhurbaşkanı adayı olarak götürdüğü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın karşısına belediye seçimlerinde aday çıkartıp çıkartmayacağı sorusuna Akşener, şöyle cevap verdi: