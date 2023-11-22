Meral Akşener: Seçimleri Erdoğan'a hediye edenlerin keyfi yerinde Muhalefetteki parti içi hesaplar nedeniyle mayıs seçimlerinden mağlup ayrıldıklarını söyleyen Meral Akşener, seçimden önce yüzde 60 ile kazanacaklarını iddia eden muhalefet üyelerini hedef aldı. Akşener, "Yüzde 60 şakşakçılarının keyfi yerinde" dedi.

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ensonhaber.com

Muhalefette mayıs seçimlerinden sonra başlayan olumsuz hava dağılmadı.

CHP'de genel başkanı götüren, İyi Parti'de ise büyük bir bölünmeyi tetikleyen seçim yenilgisinden sonra parti içinde olduğu kadar muhalefet partileri arasındaki kavgada da sertlik dozu artıyor.

Bu kapsamda partisinin TBMM grubuna hitap eden Meral Akşener'in gündeminde yine seçim yenilgisi vardı.

Gündemi değerlendiren Akşener, seçimin yenilgi faturasını yine diğer muhalefet partilerine kesti.

Diğer muhalefet partilerini hedef aldı

Son dönemde parti içinde yaşanılan yolsuzluk ve taciz skandallarının muhalif medyada geniş yer bulmasına da öfkelenen Akşener, hem muhalif partileri hem muhalif yayın organlarını hedef aldı.

"Yüzde 60 şakşakçılarının keyfi yerinde"

Mayıs seçimlerinin muhalefetteki parti içi hesaplar nedeniyle kaybedildiğini belirten ve muhalif kesimin 'kola kutusu koysak seçilir' küçümsemelerini hatırlatan Akşener, şöyle konuştu: