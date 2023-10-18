Meral Akşener, Sinan Aygün görüşmesini soran gazeteciyi azarladı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM grup konuşması öncesinde hafta başında kamuoyuna yansıyan Sinan Aygün görüşmesi sorulunca sinirlerine hakim olamadı.

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ensonhaber.com

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, haftalık TBMM grup toplantısı için Meclis'e geldi.

Akşener, grubuna hitap etmeden önce salona girişte hediyeleri kabul etti.

Kalabalık bir basın mensubu gurubunun da takip ettiği toplantıda gazeteciler, salonun girişinde Akşener'e sorular yöneltti.

Bir gazeteci ise Akşener'e hafta başında çıkan Sinan Aygün ev sahipliğinde yapılan görüşmeyi sordu.

"Ne kadar büyük saygısızlık"

Soru karşısında çok sinirlenen Akşener, sert ve ironili bir cevap verdi.

Akşener, "Basın mensuplarımızın iznini almadığım için hepinizden özür dilerim. Bundan sonra görüştüğüm herkes için acaba izin veriyor musunuz diye soracağım size. Ne kadar büyük saygısızlık." dedi.

Akşener'in Ankara'da gerçekleştirdiği dikkat çekici görüşme

Akşener'in Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu ve Sinan Aygün ile görüşmesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belirleme konusunda fikir alışverişi olarak yorumlanmıştı.

Partiden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in, dün Ankara'da katıldığı bir sohbet toplantısı, bazı yayın organlarında spekülatif bir şekilde gündeme getirilmiştir. Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığı döneminde, Sayın Cemil Çiçek ve Sayın Abdülkadir Aksu, telefonla arayarak, 'geçmiş olsun' dileklerini iletmiş, o görüşmede bir araya gelme temennisi de dile getirilmiştir.

Sayın Cemil Çiçek, Sayın Abdülkadir Aksu, Sayın Oktay Vural'ın katılımıyla, Sayın Sinan Aygün'ün ev sahipliğinde davet üzerine gerçekleşen sohbette, iddia edildiği gibi ABB Başkanlığı'na adaylık konusu asla gündeme gelmemiştir. Söz konusu buluşma gizli bir buluşma olmadığı gibi gizli bir gündemi de yoktur." denildi.