DHA
Mersin'in Toroslar ilçesinde dün gece hareketli dakikalar yaşandı.
Mustafa Kemal Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen kadının yanında bir otomobil durdu.
Otomobilden inen erkek, iddiaya göre onu zorla araca bindirdi.
O anlar kaydedildi
Çığlık atıp yardım isteyen kadının otomobile bindirilme anı, cep telefonuyla kaydedildi.
Kadın aranıyor
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis araştırma başlattı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, henüz kimlikleri saptanamayan erkek ile kadını arıyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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