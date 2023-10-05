Mersin'de kadın otomobile zorla bindirildi! O anlar kaydedildi... Bir kadının zorla otomobile bindirildiği anların cep telefonuyla kayda alınmasının ardından kadın ile erkeğin bulunması için polis çalışma başlattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Mersin'in Toroslar ilçesinde dün gece hareketli dakikalar yaşandı. Mustafa Kemal Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen kadının yanında bir otomobil durdu. Otomobilden inen erkek, iddiaya göre onu zorla araca bindirdi. O anlar kaydedildi Çığlık atıp yardım isteyen kadının otomobile bindirilme anı, cep telefonuyla kaydedildi. Kadın aranıyor Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis araştırma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, henüz kimlikleri saptanamayan erkek ile kadını arıyor. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)