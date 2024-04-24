Bahar havası siyaset camiasında da hissediliyor.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, güzel havadan istifade edebilmek için dışarıda bir yürüyüşe çıktı.
Ferdi Tayfur eşliğinde yürüyüş
Bahçeli'nin bir parktaki parkurda eşofman ve spor ayakkabıyla yürüyüşü, kendisine eşlik eden partililer tarafından görüntülendi.
Partisinin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda sanatçı Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı çaldı.
Bu kez otomobille gezmedi
Genelde kendisini klasik otomobilleriyle gezintide görmeye alışık olduğumuz Bahçeli, yaptığı yürüyüşle takipçilerini şaşırttı.
DEM Parti'ye gönderme mi yaptı
DEM Parti hakkındaki açıklamalarının ardından, Ferdi Tayfur'un şarkısındaki "Hainsin diyorsam söyleten sensin" sözlerinin yer aldığı kısmın paylaşılması da bir "gönderme" olarak yorumlandı.
Şarkının sözleri şöyle:
Hep köle misali zincire vurdun
Ben sana dost oldum sen düşman oldun
Sen beni kendine göre mi buldun
Hainsin diyorsam söyleten sensin
Sana soylediğim sözlere kızma
Sitem ediyorsam ettiren sensin
Senden çektiklerim yetti canıma
Zalimsin diyorsam soyleten sensin
Canımsın dedikçe kıymet bilmedin
Kazandıklarına değer vermedin
Sen belki bu kadar hiç sevilmedin
Vefasız diyorsam söyleten sensin
Sana soylediğim sözlere kızma
Sitem ediyorsam ettiren sensin
Senden çektiklerim yetti canıma
Zalimsin diyorsam söyleten sensin
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