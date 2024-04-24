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Bahar havası siyaset camiasında da hissediliyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, güzel havadan istifade edebilmek için dışarıda bir yürüyüşe çıktı.

Ferdi Tayfur eşliğinde yürüyüş

Bahçeli'nin bir parktaki parkurda eşofman ve spor ayakkabıyla yürüyüşü, kendisine eşlik eden partililer tarafından görüntülendi.

Partisinin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda sanatçı Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı çaldı.

Bu kez otomobille gezmedi

Genelde kendisini klasik otomobilleriyle gezintide görmeye alışık olduğumuz Bahçeli, yaptığı yürüyüşle takipçilerini şaşırttı.

DEM Parti'ye gönderme mi yaptı

DEM Parti hakkındaki açıklamalarının ardından, Ferdi Tayfur'un şarkısındaki "Hainsin diyorsam söyleten sensin" sözlerinin yer aldığı kısmın paylaşılması da bir "gönderme" olarak yorumlandı.

Şarkının sözleri şöyle:

Hep köle misali zincire vurdun

Ben sana dost oldum sen düşman oldun

Sen beni kendine göre mi buldun

Hainsin diyorsam söyleten sensin

Sana soylediğim sözlere kızma

Sitem ediyorsam ettiren sensin

Senden çektiklerim yetti canıma

Zalimsin diyorsam soyleten sensin

Canımsın dedikçe kıymet bilmedin

Kazandıklarına değer vermedin

Sen belki bu kadar hiç sevilmedin

Vefasız diyorsam söyleten sensin

Sana soylediğim sözlere kızma

Sitem ediyorsam ettiren sensin

Senden çektiklerim yetti canıma

Zalimsin diyorsam söyleten sensin

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