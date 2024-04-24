MHP paylaştı: Devlet Bahçeli yürüyüşte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaparken görüntülendiği anlar, Ferdi Tayfur'un parçası eşliğinde paylaşıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Bahar havası siyaset camiasında da hissediliyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, güzel havadan istifade edebilmek için dışarıda bir yürüyüşe çıktı.

Ferdi Tayfur eşliğinde yürüyüş

Bahçeli'nin bir parktaki parkurda eşofman ve spor ayakkabıyla yürüyüşü, kendisine eşlik eden partililer tarafından görüntülendi.

Partisinin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda sanatçı Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı çaldı.

Bu kez otomobille gezmedi

Genelde kendisini klasik otomobilleriyle gezintide görmeye alışık olduğumuz Bahçeli, yaptığı yürüyüşle takipçilerini şaşırttı.

DEM Parti'ye gönderme mi yaptı

DEM Parti hakkındaki açıklamalarının ardından, Ferdi Tayfur'un şarkısındaki "Hainsin diyorsam söyleten sensin" sözlerinin yer aldığı kısmın paylaşılması da bir "gönderme" olarak yorumlandı.

Şarkının sözleri şöyle: