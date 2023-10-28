MHP'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel klip Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli'nin aracıyla gezdiği ve Atatürk görselleriyle birleştirilmiş bir videoyu paylaşarak Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

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ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyeti, 2. yüzyılına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" sloganı ile giriyor.

Siyasette de Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli mesajlar ve etkinliklerle kutlanıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi, Genel başkan Devlet Bahçeli'nin kendine has klasik otomobiliyle yollarda direksiyon salladığı görüntülerle Atatürk'ün görsellerini birleştirerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı bir video paylaştı.

Selanik türküsü olan "Çalın Davulları" eşliğinde ilerleyen video, "O Cumhuriyeti Kurdu, Biz Koruyacağız…" ifadeleriyle partinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.



"Çalın Davulları" şarkı sözleri

Çalın davulları çaydan aşağıya aman aman

Mezarımı kazın bre dostlar belden aşağıya

Mezarımı kazın bre dostlar belden aşağıya

Suyumu da dökün boydan aşağıya aman aman

Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver

Al başımdan bu sevdayı götür yare ver

Selanik Selanik viran olasın aman aman

Taşını topracığını seller alasın

Taşını topracığını seller alasın

O da benim gibi yarsız kalası aman aman

Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver

Al başımdan bu sevdayı götür yare ver

Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver

Al başımdan bu sevdayı götür yare ver