Türkiye Cumhuriyeti, 2. yüzyılına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" sloganı ile giriyor.
Siyasette de Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli mesajlar ve etkinliklerle kutlanıyor.
Milliyetçi Hareket Partisi, Genel başkan Devlet Bahçeli'nin kendine has klasik otomobiliyle yollarda direksiyon salladığı görüntülerle Atatürk'ün görsellerini birleştirerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı bir video paylaştı.
Selanik türküsü olan "Çalın Davulları" eşliğinde ilerleyen video, "O Cumhuriyeti Kurdu, Biz Koruyacağız…" ifadeleriyle partinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
"Çalın Davulları" şarkı sözleri
Çalın davulları çaydan aşağıya aman aman
Mezarımı kazın bre dostlar belden aşağıya
Mezarımı kazın bre dostlar belden aşağıya
Suyumu da dökün boydan aşağıya aman aman
Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver
Al başımdan bu sevdayı götür yare ver
Selanik Selanik viran olasın aman aman
Taşını topracığını seller alasın
Taşını topracığını seller alasın
O da benim gibi yarsız kalası aman aman
Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver
Al başımdan bu sevdayı götür yare ver
Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver
Al başımdan bu sevdayı götür yare ver
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