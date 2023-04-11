Milletvekili adayı olamayan İbrahim Tatlıses'ten paylaşım: Benim meselem Erdoğan

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AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.
Daha önce AK Parti'den 4 kez aday adayı olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bir kez daha AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adaylığına başvurmuştu.
Şanlıurfa'dan 14 kişi yer aldığı listede İbrahim Tatlıses yer almadı.
"Benim meselem Erdoğan"
Twitter hesabından paylaşım yapan ünlü sanatçı, "Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem Sayın Erdoğan. Gerisi tegoti, çıgoti" ifadelerini kullandı.