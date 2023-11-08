Millî Savunma Bakanı Güler'den Galiçya Cephesi Şehitliği’ne ziyaret Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Macaristan ziyareti kapsamında ilk olarak 1’inci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitliği’ni ziyaret etti.

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ensonhaber.com

Macaristan'daki temasları kapsamında Budapeşte'de bulunan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, 1’inci Dünya Savaşı'ndaki cephelerden olan Galiçya Cephesi'nde şehit olan Türk askerleri için oluşturulan şehitliği ziyaret etti.

Bakan Güler’i başkent Budapeşte’deki Liszt Ferenc Havaalanında Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan Savunma Bakanlığı Uluslararası İş Birliği Genel Müdürü Albay Albert Grof, Budapeşte Askeri Ataşesi Albay Feride Tosun ve diğer yetkililer karşıladı.

Bakan Güler, şehitler için çelenk bıraktı ve dua etti

Şehitlikteki anıta kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakan Bakan Güler, saygı duruşunda bulundu.

Bakan Yaşar Güler, tören sonrası eşi Demet Güler ile şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua etti.

Bakan Güler, şehitlik ziyaretinin ardından Kahramanlar Meydanı’na geçti. Buradaki anıta çelenk bırakan Bakan Güler saygı duruşunda bulundu.

Bakan Güler, daha sonra Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliğini de ziyaret ederek, Büyükelçi Ekşioğlu’ndan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Galiçya Cephesi Şehitliği'nin hikayesi

Galiçya şehitliği, I. Dünya Savaşı sırasında Galiçya cephesinde savaşan ve şehit düşen Osmanlı askerlerini anmak için Macaristan'ın başkenti Budapeşte bir anıt mezarlık oluşturuldu.



Şehitlik, 1917 yılında, Galiçya cephesinde şehit düşen Osmanlı askerlerinin naaşları getirilerek burada defnedilmesi için kurulmuştur.

Yaklaşık 2 bin şehit naaşının götürüldüğü Gaziantep'te de bir başka şehitlik oluşturulmuştur.

