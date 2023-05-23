Muharrem İnce hastaneden paylaştı: Günü siyasetin dışında bir gündemle geçirdim Sosyal medya hesabından hastaneye kaldırıldığı duyuran Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır" dedi.

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14 Mayıs seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olması için baskı yapıldığı iddia edilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geri adım atarak adaylıktan çekilmişti.

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

İnce, paylaşımında hastanede bulunduğu sırada çekilen fotoğrafa da yer verdi.

Memleket Partisi liderinin hastanede sindirim sistemi rahatsızlığına ilişkin bazı tetkikler yapıldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.