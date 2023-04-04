Muharrem İnce: Kaybedeceklerini biliyorlar

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Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir'in konuğu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ydi.

Siyaset gündemine dair açıklamalarda bulunan İnce, kendisinin adaylıktan çekilerek Millet İttifakı'na destek vermesi için halen çağrı yapıldığından dem vurarak şunları söyledi:

Muharrem İnce çekil, sorumlu seni kaydederiz.. Şu anda seçimi kazanmak gibi bir dertleri yok. Suçluyu şimdiden ilan edelim, bu Muharrem İnce, dertleri bu. Bunu milletimizin doğru anlaması lazım. Böyle bir ortamda siz 17 parti bir araya gelmişsiniz. Bir taraftan diyorsunuz ki biz yüzde 60 ile kazanıyoruz.. 58 ile kazanın o zaman? Bırakın ben de 1-2 alayım? Kendilerine ve adaylarına güvenmiyorlar. Neden? Meral Akşener ne dedi? Kazanma ihtimali yüksel olan aday dedi. 13 toplantıda adayı belirleyemediler. Şimdi diyorlar ki ‘önümüzü açın, A seçeneği mi B seçeneği mi?’ C diyor insanlar? C diyemezsin, dersen hainsin.