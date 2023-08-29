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14 Mayıs tarihi cumhurbaşkanlığı seçiminden önce büyük baskılarla adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ilk kez konuştu.

Partisinin Meclis toplantısından sonra kurmayları ile kameraların karşısına geçen İnce, önce yerel seçimlerde yarışa dahil olacaklarını duyurdu.

İnce, "Memleket Partisi olarak yerel seçimlerde yarışacağız, bunun kararını aldık." dedi.

İnce, ardından seçim sürecini değerlendirdi.

Muhalefete sert eleştiriler yönelten İnce, seçimin kaybedilme nedenlerini sıraladı.

Muhalefet neden kaybetti? Tek tek sıraladı

İnce şöyle konuştu:

"Söylemler yanlıştı.



Muhalefetin adayının ve bileşenlerinin KHK'lıları suçlu suçsuz ayırmaksızın hepsini birden göreve iade edeceklerini söylemeleri toplumda soru işareti yarattı. Acaba FETÖ'cüleri de mi geri alacaklar diye.



FETÖ'cülerle yakın ilişkiler kuruldu. FETÖ'cülerle şahsımla ilgili sahte kasetleri bizzat 6'Lı masa tarafından gerçekmiş gibi paylaştırıldı.



Azerbaycan konusunda duyarlı olan Türk milletine, saçma sapan açıklamalar yapıldı.



Mavi Vatan ve Libya konusunda saçma sapan açıklamalar yapıldı.



Açıkça ABD'nin uşağı pozisyonuna düşürüldü. Açıkça ABD taraftarlığı yapıldı.



Ukrayna'yı destekliyoruz söylemi yanlıştı. Türkiye bir denge politikası yürütüyordu ve bunu desteklemek gerekiyordu.



Amerika'ya 'beni iktidar yap senin oyuncağın olacağım' söylemlerinde bulunuldu.



Türkiye'deki Cumhuriyetçi ve Atatürkçü seçmen ne yazık ki AK Parti seçmenine hakaret etti, onları aşağıladı."