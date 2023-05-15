Muharrem İnce'den 14 Mayıs seçimlerine ilk yorum

Türkiye'de halk, 14 Mayıs'ta sandığa giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için tercihlerini ortaya koydu.
Oy sayımı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıktı.
Diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti.
Sonuçlara ilk yorum
Seçimlere bir kaç gün kala adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sonuçları yorumladı.
Atatürk'ün ifadelerini kullanarak gençlere seslenen İnce, "Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman vardır" dedi.
İnce, şu ifadeleri kullandı:
"Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın"
Gençler, evlatlarım, biz ""Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim." diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidenleriz. Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman vardır.