Muharrem İnce'den 14 Mayıs seçimlerine ilk yorum Türkiye seçimi yaptı ve Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında beklediği bir sonuç alamadı. Sonuçları değerlendiren Memleket Partisi lideri Muharrem İnce "Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın" dedi.

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Türkiye'de halk, 14 Mayıs'ta sandığa giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için tercihlerini ortaya koydu.

Oy sayımı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıktı.

Diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti.

Sonuçlara ilk yorum

Seçimlere bir kaç gün kala adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sonuçları yorumladı.

Atatürk'ün ifadelerini kullanarak gençlere seslenen İnce, "Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman vardır" dedi.

İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın"

Gençler, evlatlarım, biz ""Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim." diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidenleriz. Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman vardır.