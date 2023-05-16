Muharrem İnce'den muhalefete 'ben demiştim' yazısı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından, "Seçimlere dair..." başlığıyla yayınladığı yazıda, uyarılarının dikkate alınmadığını, şimdi herkesin kendisine hak verdiğini söyledi.

ensonhaber.com

14 Mayıs seçimlerine 72 saatten az bir süre kala Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklayan Muharrem İnce, seçimlerden yaklaşık 2 gün sonra, sonuçları değerlendirdiği bir yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

Seçimlerden önce muhalefete eleştirilerini yazısında tekrar hatırlatan İnce, "Ne söylediysem dinlemek yerine muhalefet var gücüyle sesimi kısmaya, beni oyundan düşürmeye çalıştı" diye devam etti.

"Şimdi herkes 'Muharrem İnce Haklıymış' diyor"

"Seçim alınıyor da ben engelliyormuşum gibi bir algı yaratıldı" diyen İnce'nin "Seçimlere dair" başlıklı yazısında özetle şu ifadeler yer aldı: