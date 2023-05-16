Muharrem İnce'den muhalefete 'ben demiştim' yazısı

14 Mayıs seçimlerine 72 saatten az bir süre kala Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklayan Muharrem İnce, seçimlerden yaklaşık 2 gün sonra, sonuçları değerlendirdiği bir yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı.
Seçimlerden önce muhalefete eleştirilerini yazısında tekrar hatırlatan İnce, "Ne söylediysem dinlemek yerine muhalefet var gücüyle sesimi kısmaya, beni oyundan düşürmeye çalıştı" diye devam etti.
"Şimdi herkes 'Muharrem İnce Haklıymış' diyor"
"Seçim alınıyor da ben engelliyormuşum gibi bir algı yaratıldı" diyen İnce'nin "Seçimlere dair" başlıklı yazısında özetle şu ifadeler yer aldı:
"Size oy vermeyenleri cahillikle, bilgisizlikle kendisini makarna ve kömüre satmakla suçlarsanız gideceğiniz pek fazla bir yer yoktur"
"PKK ve FETÖ ile verilen görüntülerin görmezden gelineceğini düşünmek milleti tanımamaktır"
"İlk turda seçimin alınamayacağını söyledim"
"İki turlu seçimde oyların bölünmesi söz konusu değildir dedim"
"Muhalif kisvesi altında desteklemek zorunda değildir."
"Bunlar herkesin gözü önünde olduğu halde bu hayasız akını bir sözle durdurabilecekler görmezden ve duymazdan geldi"
"Şimdi herkes "Muharrem İnce Haklıymış" diyor. Evet ama 'Ba'de harabil Basra' (Basra harap olduktan sonra)."