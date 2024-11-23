AA & Ensonhaber

6 Şubat depremlerinin yaraları, devlet ve milletin birlikteliği ile sarılıyor.



Büyük yıkıma uğrayan illerden Adıyaman'da, yeniden yapılanma ve afetzedelere konut teslimi hız kesmeden devam ediyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Meydan ve Ticaret Merkezi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kente yeşil alanları, tarihi dokusu ve bereketli dükkanlarıyla yeni bir meydan kazandıracaklarını ifade etti.

Depremde hayatını kaybedenlerin emanetlerine sahip çıkmayı sürdüklerini belirten Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Afetzede annelerimizi kendi annemiz, yavrularını ise öz evlatlarımız gibi görüyoruz. Onların yuvalarını kuruyor, dükkanlarını açıyor, yaşamlarını sürdürebilecekleri tarihi, kültürel ve sosyal alanları en güzel şekilde tasarlayıp sunuyoruz.

"2025 SONUNDA EVİNE GİRMEMİŞ TEK BİR VATANDAŞIMIZ KALMAYACAK"

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, dağlarda, köylerde ve kasabalarda gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

Bugün, deprem bölgesini dünyanın en büyük inşaat sahası haline getirdik. İlk günden itibaren 160 bin emekçi kardeşimizle yeni yuvalar inşa etmek için yoğun çaba gösteriyoruz. Şu ana kadar 130 bin ailemizi sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturduk. İnşallah, önümüzdeki günlerde 150 bininci konutumuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla teslim edeceğiz. Sizlerden aldığımız güçle, yıl sonuna kadar 50 bin konutumuzu daha tamamlayıp toplamda 200 bin yuva teslim etmiş olacağız. 2025 yılına geldiğimizde, evine kavuşmamış, ocağı tütmeyen tek bir vatandaşımız, kepengi açılmamış tek bir iş yerimiz kalmayacak.

ADIYAMAN'DAKİ ÇALIŞMALAR

Adıyaman'da 17 bin 713 yeni konut ve iş yerinin sahiplerine teslim edildiğini belirten Bakan Kurum, yıl sonuna kadar bu rakamı 30 bine çıkarmayı hedeflediklerini ve 2025 yılı sonunda Adıyaman'da 42 bin 136 yeni ev ve iş yeri sunacaklarını açıkladı.

İndere bölgesinin Türkiye'nin en büyük inşaat alanı olduğuna dikkat çeken Kurum, şunları söyledi:

5 milyon metrekarelik dev bir alanda yürütülen bu proje, Adıyaman’ın yeni uydu kenti olacak ve bölgenin en büyük cazibe merkezi haline gelecek. Türkiye'nin en büyük inşaat sahasında tamamlandığında 16 bin 400 aile burada yaşamaya başlayacak. Şu ana kadar 7 bin ailemizin yuvasını belirledik ve kalan konutlar için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz.

"DEVLETİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLDİ"

Deprem bölgesinde tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayan Bakan Kurum,sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu projeleri inşa ederken, sadece depremin tahribatını onarmıyoruz. Şehirlerimizi geleceğe yönelik yeni bir vizyonla hazırlıyoruz. Devletimizin gücüyle, deprem bölgesinin tüm ihtiyaçlarına yönelik seferberliğimizi sürdürüyoruz. Ne olursa olsun, deprem bölgesindeki çalışmalarımızı aksatmadan, her zaman afetzede kardeşlerimizin yanındayız.

Deprem bölgesinin siyasete alet edilmesine izin vermediklerini ifade eden Bakan Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

En önemlisi, deprem bölgesini kirli siyaset malzemesi yapmaya çalışanlara asla fırsat tanımadık, tanımıyoruz. Kim hangi gündemle hareket ederse etsin, biz emekçi kardeşlerimizle, Adıyaman’da, İndere’de koşturmaya devam ediyoruz. Kim hangi hesap peşindeyse, biz yuvalarımızı bir gün daha erken teslim edebilmek için çaba gösteriyoruz. Milletimizin bizden beklentisi hizmettir, eserdir, icraattır. Ve milletimiz, herkesten bu hassasiyeti beklemektedir, birlik ve beraberlik içinde duruş sergilenmesini istemektedir.

İLGİLİ HABER Adıyaman'da 9 bin işçinin emeğiyle kalıcı konutlar yükseliyor

"GELİN, BİRLEŞTİRİCİ OLALIM"

Türkiye'nin birliğine katkı sağlama çağrısı yapan Bakan Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Bu topraklarda Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla, her inançtan ve her görüşten insanımızla tek bir millet olarak yaşıyoruz. Birlikte huzurlu ve güçlü bir Türkiye için bir aradayız. Huzurumuzu bozmaya çalışanlarla ve insanımızı kaygılandıran gündemlerle yol alanlara sesleniyoruz: Gelin, hep birlikte Türkiye'nin birliğine sahip çıkalım. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olalım. Ayrılık tohumları ekmek yerine, dostluk ve kardeşlik çiçeklerini açtıralım. Unutmayalım ki, bu devlet, tarih boyunca ayrılıkçılığa ve teröre karşı en kararlı mücadeleyi vermiştir. Her nerede olursa olsun, dağda, düzde, yerin üstünde ya da altında terör varsa, devletimiz orada terörü kaynağında yok eder. Demokrasiye barikat kurmaya çalışsanız da, hukuka başkaldırsanız da, milleti tehdit etseniz de bu mücadeleyi kazanan devlet olacaktır.

Son konut teslim edilene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Bakan Kurum, sözlerini şu şekilde tamamladı: