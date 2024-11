6 Şubat depremlerinin yaraları, devlet ve milletin birlikteliği ile sarılıyor.



Büyük yıkıma uğrayan illerden Adıyaman'da, yeniden yapılanma ve afetzedelere konut teslimi hız kesmeden devam ediyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Meydan ve Ticaret Merkezi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kente yeşil alanları, tarihi dokusu ve bereketli dükkanlarıyla yeni bir meydan kazandıracaklarını ifade etti.

Depremde hayatını kaybedenlerin emanetlerine sahip çıkmayı sürdüklerini belirten Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"2025 SONUNDA EVİNE GİRMEMİŞ TEK BİR VATANDAŞIMIZ KALMAYACAK"

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, dağlarda, köylerde ve kasabalarda gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

ADIYAMAN'DAKİ ÇALIŞMALAR

Adıyaman'da 17 bin 713 yeni konut ve iş yerinin sahiplerine teslim edildiğini belirten Bakan Kurum, yıl sonuna kadar bu rakamı 30 bine çıkarmayı hedeflediklerini ve 2025 yılı sonunda Adıyaman'da 42 bin 136 yeni ev ve iş yeri sunacaklarını açıkladı.

İndere bölgesinin Türkiye'nin en büyük inşaat alanı olduğuna dikkat çeken Kurum, şunları söyledi:

"DEVLETİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLDİ"

Deprem bölgesinde tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayan Bakan Kurum,sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu projeleri inşa ederken, sadece depremin tahribatını onarmıyoruz. Şehirlerimizi geleceğe yönelik yeni bir vizyonla hazırlıyoruz. Devletimizin gücüyle, deprem bölgesinin tüm ihtiyaçlarına yönelik seferberliğimizi sürdürüyoruz. Ne olursa olsun, deprem bölgesindeki çalışmalarımızı aksatmadan, her zaman afetzede kardeşlerimizin yanındayız.

Deprem bölgesinin siyasete alet edilmesine izin vermediklerini ifade eden Bakan Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"GELİN, BİRLEŞTİRİCİ OLALIM"

Türkiye'nin birliğine katkı sağlama çağrısı yapan Bakan Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Bu topraklarda Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla, her inançtan ve her görüşten insanımızla tek bir millet olarak yaşıyoruz. Birlikte huzurlu ve güçlü bir Türkiye için bir aradayız. Huzurumuzu bozmaya çalışanlarla ve insanımızı kaygılandıran gündemlerle yol alanlara sesleniyoruz: Gelin, hep birlikte Türkiye'nin birliğine sahip çıkalım. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olalım. Ayrılık tohumları ekmek yerine, dostluk ve kardeşlik çiçeklerini açtıralım. Unutmayalım ki, bu devlet, tarih boyunca ayrılıkçılığa ve teröre karşı en kararlı mücadeleyi vermiştir. Her nerede olursa olsun, dağda, düzde, yerin üstünde ya da altında terör varsa, devletimiz orada terörü kaynağında yok eder. Demokrasiye barikat kurmaya çalışsanız da, hukuka başkaldırsanız da, milleti tehdit etseniz de bu mücadeleyi kazanan devlet olacaktır.