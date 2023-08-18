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İlker Koç'un sunduğu Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına konuk olan siyasetçi ve akademisyen Mustafa Ilıcalı,İYİ Parti'nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına olumsuz yanıt vermesinin büyük bir talihsizlik olduğuna değinerek şunları söyledi:

"İYİ Parti'ye oy verenler pişman, bu çağrı bir fırsattır"

Meral Akşener denildiğinde MHP vekilliği ve TBMM Başkanvekilliği akla gelir. Siz Devlet Bey'in partisinde siyaset yapmışsınız, değerleriniz var.



Sonra öyle olmuş ki, 6'lı masa gibi bir ittifakın parçası olmuşsunuz, masadan kalkıp tekrar oturmuşsunuz.



Devlet Bey diyor ki, gelin aynı hatayı yerel seçimde yapmayın, kendi adı ya da partisi adına beklentisi yok. 85 milyonun menfatine bu tarafta durun diyor.



Geçmişte birlikte çay ve kahve içtiği, hatrının geçtiği insanlara bir uyarıda bulunuyor. Bunun karşılığını da maalesef alamıyor. 26'sına kadar neyi bekliyorlar? Seçimlerde oyunuzun yüzde 10'un altına düştüğünü gördünüz. İYİ Parti'ye oy verdiğine pişman olanların oldukça fazla olduğu görülüyor. Özetle düşüştesiniz. Bu bir fırsattır.