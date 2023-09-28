Mustafa Kemal Çiçek: CHP, İYİ Parti olmadan belediyelerini kaybeder Avukat Mustafa Kemal Çiçek, CHP'nin İYİ Parti ittifakı olmadan belediyelerini koruyamayacağını belirtirken, Özgür Özel'in de CHP Genel Başkanı olması durumunda koltuğunu Ekrem İmamoğlu'na bırakmayacağını söyledi.

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ensonhaber.com

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Genel seçim hezimeti sonrası 6'lı masa dağılırken, ittifakı oluşturan partiler, bu kez de yerel seçim için yeni ittifak arayışlarında.

Özellikle CHP ile İYİ Parti arasında kapalı kapılar ardında yeni bir ittifak için sıkı pazarlıklar devam ediyor.

İYİ Parti, kendilerine bazı belediyelerin verilmesi karşılığında ittifaka girebileceklerini farklı kanallardan dile getiriyor. Ancak CHP içinde buna soğuk bakanlar var. Diğer yandan CHP'nin kendi içindeki kurultay süreci de yerel seçimde nasıl bir yol haritası izleneceği, kamuoyuna net yansıtılamıyor.

İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına katılan, CHP'de bir dönem avukatlık da yapan Mustafa Kemal Çiçek, parti içinde İYİ Parti ile ittifakı pek de istemeyenlerin varlığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"İYİ Parti CHP'siz, CHP de İYİ Parti'siz kazanamaz"

Dün Cemal Canpolat, İstanbul için adaylığını açıklarken şunu söyledi: "Benim partilim, belediyede işe girmek için İYİ Parti'den torpil aramayacak." Bugün Ankara ve İstanbul belediyelerinde İYİ Parti'nin etkinliği ortada. İYİ Parti bürokrasisi buralarda çok etkin ve CHP'nin burada serzenişleri var. Genel Başkan düzeyinde kavga olmasın, ihtiyaç olur diye dile getirilmiyor.



Ama İYİ Parti'nin CHP olmadan bir belediyeyi kazanması mümkün değil. CHP'nin de İYİ Parti olmadan mevcut belediyelerini koruması mümkün değil.

Özgür Özel, İmamoğlu'na koltuğu bırakmaz

özgür Özel'in tavşan aday olacağına yönelik iddiaları da değerlendiren Çiçek, böyle bir şeyin mümkün olmadığını belirtetek şunları söyledi:

